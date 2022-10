TARANTO – Accade tutto dal dischetto, Infantino non sbaglia, Vuthaj vede infrangersi sulle gambe di Vannucchi le speranze rossonere. Nonostante le tante assenze, Capuano vince il derby e regala un’iniezione di fiducia ai suoi. Per il Foggia è notte fonda, ancora da definire la guida tecnica, squadra apparsa nervosa e in crisi profonda.