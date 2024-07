Grande entusiasmo al raduno del Brindisi. Oltre 300 sostenitori sistemati in Tribuna centrale hanno caricato il gruppo , non ancora completo , che agli ordini di mister Monticciolo ha dato inizio alla stagione 20023-25. Intanto il presidente Giuseppe Roma preannuncia un altra sorpresa che potrebbe arrivare in riva all’Adriatico.

