Calcio, Foggia-Taranto in diretta su Antenna Sud

Il derby Foggia-Taranto, in programma venerdì 4 ottobre alle 20.30 allo stadio Zaccheria, sarà trasmessa in diretta su Antenna Sud, canale 14 del digitale terrestre, visibile solo in Puglia e Basilicata. Valida per l’8ª giornata del Girone C della Serie C, la gara non sarà disponibile in streaming su antennasud.com. Sarà una sfida delicata per due squadre in difficoltà e segnerà l’esordio casalingo di Eziolino Capuano sulla panchina del Foggia, chiamato a confrontarsi con il suo recente passato rossoblu.

