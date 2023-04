Calcio Donne: Cinque atlete del Molfetta al Torneo delle Regioni

Un portiere, due difensori, un centrocampista e un attaccante. La Molfetta Calcio Femminile capitalizza i successi sinora raggiunti in questa storica stagione e porta cinque sue atlete al Torneo delle Regioni che inizierà venerdì 21 aprile.

Francesca Sforza (portiere), Martina Ladisa (difensore), Angela di Grumo (difensore e capitano della squadra), Aurora Pellegrini (centrocampista) e Flavia Petruzzella (attaccante e capocannoniere della squadra) rappresenteranno la Puglia nel prossimo Torneo delle Regioni organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti al via questa settimana in Piemonte.

Le cinque atlete della Molfetta Calcio Femminile scenderanno in campo già venerdì 21 aprile contro la Lombardia alle ore 16.30 a Casale Monferrato agli ordini di Angelica Ivone, selezionatrice della rappresentatrice pugliese.

Si tratta di un risultato importante per le cinque ragazze della Molfetta Calcio a coronamento di una stagione perfetta che ha permesso alla società biancorossa di portare a casa la Coppa Italia Regionale di Eccellenza e di vincere il Campionato Regionale di Eccellenza Femminile guadagnandosi l’accesso alla Serie C Nazionale.

Le buone prestazioni delle cinque atlete non sono sfuggite allo staff tecnico della Federazione che ha deciso di puntare sulle atlete biancorosse neo campionesse di Puglia. Sforza, Ladisa, Di Grumo, Pellegrini e Petruzzella sono state determinanti nella cavalcata vincente della Molfetta Calcio.

A partire dal portiere Francesca Sforza, titolare in campionato. Grazie anche ai diversi “clean sheet” la sua è stata la porta meno battuta dell’intero campionato con sole 5 reti subite. Determinanti gli interventi di Martina Ladisa, centrale difensivo della Molfetta Calcio, così come quella del capitano della squadra Angela Di Grumo autrice di 3 gol tra campionato e coppa. Brava ad accendere la luce del gioco biancorosso è stata in questa stagione Aurora Pellegrini, autrice di un buon numero di assist vincenti e di 3 reti nel totale delle due competizioni disputate. E per finire il bomber della squadra, Flavia Petruzzella dall’incredibile media gol realizzativa. 14 le reti realizzate in questa stagione.

Le cinque ragazze selezionate rappresentano l’orgoglio dell’intera società, non soltanto per le prestazioni in campo, ma anche per quella giusta mentalità di atleta messa in pratica anche fuori dal rettangolo verde.

Al Torneo delle Regioni la Rappresentativa Pugliese Femminile nella prima fase a gironi dovrà vedersela con Lombardia e Lazio, rispettivamente venerdì 21 aprile alle ore 16.30 a Casale Monferrato e domenica 23 aprile a Vercelli sempre con calcio d’inizio alle 16.30

