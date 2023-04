Eccellenza: UC Bisceglie, è addio col tecnico Luca Rumma

Dopo un incontro con i vertici societari, Luca Rumma, tecnico della prima squadra e responsabile tecnico del settore giovanile, ha comunicato la scelta di non proseguire la sua avventura alla guida dell’Unione Calcio Biaceglie nella prossima stagione.

La dirigenza, legata da profondo affetto e stima nei suoi confronti, ha assecondato la volontà di confrontarsi con altre sfide del giovane tecnico, rimarcando come quella dell’Unione resterà sempre la sua famiglia azzurra.

La proprietà e la dirigenza ringraziano sinceramente Luca, che aveva da poco tagliato il traguardo delle 100 panchine alla guida della prima squadra azzurra e legato all’Unione sin dalla fondazione del sodalizio, per le soddisfazioni e per le vittorie raggiunte insieme, sia a livello giovanile che di prima squadra.

Tantissimi sono i ricordi indelebili che legano il tecnico al team azzurro e che rimarranno per sempre nella storia di questo Club e ogni singolo componente, presente e passato, del sodalizio azzurro desidera ringraziarti per la passione con cui hai affrontato ogni giorno nella nostra Famiglia e ti auguriamo il meglio per il tuo futuro e che l’Unione, sia stata la palestra e un trampolino, per una carriera da allenatore di caratura professionistica.

La società sarà a breve al lavoro per la programmazione della prossima stagione e l’allestimento di un nuovo staff tecnico adeguato a mantenere e migliorare i risultati raggiunti, con l’ambizione e passione di sempre”.

Condividi su...



Linkedin

email