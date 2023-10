Calcio C/F: Molfetta chiamata al riscatto dopo la sconfitta di Catania

Dopo la bella prova di carattere con la capolista Catania (seppure con un risultato che non ha premiato la squadra biancorossa) si ritorna a giocare nel “fortino” chiamato “Paolo Poli” contro il Montespaccato con l’obiettivo di mettere in cassaforte i punti necessari in chiave salvezza.

Domenica 8 ottobre alle ore 15.30 la Molfetta Calcio Femminile sfida le romane del Montespaccato Woman potendo contare su un tifo che sta divenendo sempre più organizzato e caloroso, a cui si continua a chiedere di sostenere l’intera società: dalle giocatrici che scendono in campo, allo staff tecnico sino a quello dirigenziale costantemente al fianco delle atlete.

Il calendario, sinora, non è stato benevolo con le ragazze di mister Petruzzella costrette immediatamente a confrontarsi con le insidie di questo nuovo campionato, affrontando squadre che puntano al salto di categoria. Con il Montespaccato inizia un altro campionato e risulta importante ottenere un risultato positivo. In settimana le ragazze si sono allenate con la consapevolezza di aver intrapreso la strada della crescita sia sul piano fisico che mentale per affrontare e onorare questo torneo.

Poter contare sulla forza di un gruppo compatto e pronto a sostenere la propria compagna anche nei momenti di difficoltà, risulta importante ai fini del raggiungimento degli stessi risultati. Smaltite le fatiche della trasferta di Catania, come sempre sarà l’allenamento di rifinitura a dare indicazioni al mister sull’undici di partenza da schierare contro il Montespaccato.

Al momento è ancora il capitano Angela Di Grumo l’unica titolare deputata a rimanere fuori dalla lista delle convocate dovendo scontare la seconda giornata di squalifica imposta dal Giudice Sportivo. Vincenzo Petruzzella e il suo collaboratore Nico Messina, in settimana, hanno studiato le contromosse da mettere in campo contro la formazione romana, reduce da due vittorie, di cui l’ultima ottenuta contro il Frosinone allo scadere del tempo regolamentare.

Importanti le dichiarazioni rilasciate alla vigilia del match da Erika Messina, centrocampista e team manager della squadra. «In vista della prossima sfida dobbiamo assolutamente ripartire dalla giusta mentalità – ha affermato – e poi trovare la risoluzione ad alcuni errori con costanza, impegno e comunicazione. Nelle ultime due giornate abbiamo dimostrato ampiamente cosa siamo in grado di fare e sappiamo benissimo – ha proseguito Messina – che contro il Montespaccato non sarà facile sia per il livello delle avversarie che per qualche defezione di formazione».

Il desiderio è quello di vedere sugli spalti il pubblico delle grandi occasioni e confermare il “Paolo Poli” come campo difficile da superare per tutti gli avversari.

