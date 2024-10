Calcio C/F, Molfetta annuncia tre nuovi acquisti

La Molfetta Calcio Femminile annuncia tre nuovi acquisti: Ileana Ruotolo, Roberta Ruscitto e Barbara Pollice.

Ileana Ruotolo, centrocampista classe 2006, torna in campo dopo un lungo infortunio che l’ha costretta a fermarsi per una stagione. Con una forte determinazione a riscattarsi, Ileana ha dichiarato: “Sono felice di iniziare questo nuovo percorso e determinata a superare i miei limiti insieme a questo gruppo coeso”. La giovane promessa è pronta a portare il suo talento e la sua energia al servizio della squadra.

Roberta Ruscitto, difensore classe 2001, si unisce alla squadra con un bagaglio di esperienza maturato tra Serie C e Coppa Italia. Abile sia come terzino che al centro della difesa, Roberta ha già mostrato grande affiatamento con il team: “Il mio sogno è un giorno indossare la maglia azzurra, e sono pronta a lottare per la Molfetta Calcio Femminile”.

Infine, Barbara Pollice, portiere classe 1982, porta la sua passione e determinazione alla Molfetta. Dopo anni di esperienza nel calcio a 7 e a 5, Barbara è pronta per una nuova sfida nel calcio a 11. I suoi idoli sono Angelo Peruzzi e Gianluigi Buffon, e sogna di difendere la porta con la stessa grinta. Lo staff tecnico crede fermamente nelle sue capacità e il sogno di Barbara è ora quello di difendere la porta biancorossa con onore. Un giorno, spera di aprire un canile per prendersi cura dei cani abbandonati, ma per ora il suo obiettivo è difendere la porta della Molfetta.

