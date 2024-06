BARI – La stagione del Bari è terminata da quasi due settimane. Tra i tifosi c’è voglia di guardare avanti dopo un campionato deludente, ma non con la famiglia De Laurentiis. L’esonero di Ciro Polito non è stato ancora commentato dalla società e in attesa del nuovo direttore sportivo e del nuovo allenatore, c’è un nome che mette tutti d’accordo: quello di Valerio Di Cesare, capitano che appese le scarpe coi tacchetti al chiodo è pronto per un nuovo ruolo nel club pugliese. Il n.6 biancorosso ha incontrato i tifosi nello store di Corso Cavour e tra selfie e autografi non si è voluto sbilanciare sul suo futuro.

