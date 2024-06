La Virtus Francavilla attende la Covisoc e confida nel ripescaggio

La mezzanotte del 4 giugno è passata, ed a sorpresa di molti tutte e 60 le compagini aventi diritto hanno formalizzato la propria domanda di iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro. Ora la palla passa alla Covisoc, che avrà il compito di setacciare le varie documentazioni per poi bocciare eventualmente chi non avrà rispettato gli ormai noti parametri prefissati. Attende con interesse, fra le altre, anche la Virtus Francavilla, che come confermato dal presidente Antonio Magrì intraprenderà la strada del ripescaggio, se ce ne sarà l’occasione.

Il fatto che tutte e 60 le aventi diritto abbiano comunque presentato le rispettive domande di iscrizione non sfiducia in alcun modo il club biancazzurro, che comunque avrebbe avuto ben poche chance di riammissione. Molto più probabile il ripescaggio, cui graduatoria non è stata ancora stilata e per il quale bisognerà però sperare in almeno due bocciature. Nel caso in cui dovesse arrivarne soltanto una, ne beneficerebbe esclsuivamente il Milan e la propria neonata appendice Under 23.

Nella lista dei 60 non mancano i club che continuano a destare qualche sospetto: l’Ancona su tutti, poi anche Lecco e la Turris. Tra le fila dei dorici c’è tanta confusione in merito ai bonifici delle mensilità di marzo e aprile, a quanto pare mai arrivati ai giocatori. Nel silenzio generale degli addetti ai lavori, è facile intuire come ci sia nell’aria un notevole terremoto che rischia di portare l’esclusione dei marchigiani sia dalla Lega Pro che dalla Serie D. Qualche titubanza o qualche dubbio anche sul Lecco, con il patron Di Nunno che a differenza del collega malese Tony Tiong non ha intrapreso la via del silenzio, spiegando però come a pagare la fideiussione non sia stato lui, bensì Francesco Aliberti. Insomma, anche su questo caso resta qualche nube, così come su quello dei corallini, apparentemente “salvati” dall’imprenditore locale Ettore Capriola. In altre parole, ancora nulla è perduto per la Virtus Francavilla che nel frattempo è a caccia di un direttore sportivo conforme ad entrambe le categorie.

Sarà la settimana delle valutazioni per Magrì e delle decisioni per la Covisoc. Da lunedì prossimo si saprà di sicuro qualcosa in più su entrambi i fronti.

