CERIGNOLA – È ufficialmente partita la stagione 2022/2023 dell’Audace Cerignola. I ragazzi agli ordini del tecnico Pazienza hanno effettuato la prima sgambata stagionale davanti ad alcuni tifosi presenti sugli spalti del “Monterisi”. In settimana ci sarà la partenza in ritiro, con prima tappa a San Giovanni Rotondo, la preparazione continuerà poi a Palena nel mese di agosto. Volti già noti come Ismail Achik e Christian Basile, ma anche elementi nuovi presenti al raduno: due di questi sono l’attaccante Alessandro Inguscio ed il terzino sinistro Paolo Bianco. Entrambi scuola Lecce e classe 2003, Inguscio proviene dall’esperienza alla Virtus Matino, mentre Bianco è reduce da un buon campionato disputato a Fasano. La dirigenza, dopo aver definito il loro tesseramento, starebbe pensando ad un eventuale prestito, così come per altri giovani elementi della nuova rosa. Il mercato gialloblù è in fermento. La trattativa per Sabino Signorile sembra in dirittura d’arrivo, diversamente da quella per il centrocampista Domenico Franco, per il quale c’è stata una prima fumata nera. Sempre in quel reparto il Cerignola avrebbe messo gli occhi su Nicolas Izzillo, di proprietà del Pisa ma nella scorsa stagione in prestito al Trento. Anche la difesa necessita di rinforzi, l’unico centrale al momento in rosa sarebbe capitan Allegrini: i due nomi caldi restano quelli di Agostino Camigliano della Reggiana, e Nicolò Gigli, difensore ex Potenza con il quale sembrerebbe vicino un accordo.

Foto di Francesco Miglietta.