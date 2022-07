MONOPOLI – Movimenti sull’out di sinistra in casa Monopoli. Mentre si cerca di decifrare il futuro di Abdul Guiebre, che piace a molti ma che non ha ancora offerte ufficiali, i biancoverdi cercano di tutelarsi con un calciatore che possa essere un’alternativa under. Non sarà Semeraro il terzino sinistro. Il giocatore di Fasano è passato a titolo definitivo al Gubbio, che si è assicurato anche le prestazioni del portiere Raffaele Di Gennaro. Il Monopoli dovrebbe virare su Luca Falbo, esterno di sinistra classe 2000 di proprietà della Lazio. Dopo una stagione alla Viterbese Falbo è stato fermo nella passata stagione e quest’anno sembrava destinato allo Slovan Belupo. Il mancato accordo con la società croata ha aperto le porte di Monopoli, che lo dovrebbe portare a casa a titolo definitivo. Per quanto riguarda l’attacco, invece, ci vorrà ancora un po’ di pazienza. La priorità resta sempre Vazquez ma negli ultimi giorni si sono aperte piste che portano a giocatori esperti come Federico Melchiorri e Daniele Paponi. Quest’ultimo, classe 1988, è in uscita dal Bari con cui ha un contratto in scadenza a giugno 2023. Un accordo biennale potrebbe spingerlo di qualche km più a sud dopo una stagione in cui ha dato il suo apporto per la promozione in B dei biancorossi.