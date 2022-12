Condividi su...

BRINDISI – Con questo decreto a firma dell’arcivescovo Domenico Caliandro la Chiesa riconosce ufficialmente come soprannaturali e riferiti alla Beata Vergine Maria le apparizioni e i fenomeni avvenuti a Jaddico a Teodoro D’Amici. Un documento fortemente voluto da Mons. Caliandro come uno dei suoi ultimi atti da arcivescovo di Brindisi-Ostuni per suggellare questo legame spirituale.

Presente un testimone speciale il figlio di Teodoro che ha lasciato ai nostri microfoni il suo ricordo da bambino.

