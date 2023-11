Brindisi: scoperta bisca clandestina, 10 denunciati

Un tavolo da poker texano con 10 postazioni, tutte occupate anche da pregiudicati, fiches professionali, carte francesi e contanti per oltre 20mila euro sono stati scoperti dalla Squadra mobile all’interno di un locale a Brindisi in cui era stata allestita una sala da gioco d’azzardo.

Dieci le persone denunciate al termine dei controlli: l’organizzatore della bisca clandestina e nove persone per la loro partecipazione al gioco d’azzardo. Quando i poliziotti hanno eseguito le verifiche il valore della giocata presente sul tavolo sotto forma di fiches era di circa ottomila euro, somma successivamente trovata nella disponibilità dell’organizzatore.

Nelle tasche dei partecipanti al gioco, invece, le forze dell’ordine hanno scoperto le altre somme in contanti, per oltre 13mila euro. Accanto alla sala da gioco gli agenti hanno scoperto, inoltre, altre due aree del locale adibite a servizio bar per snack. Qui sono stati trovati anche numerosi mazzi di carte francesi, scatole di fiches e block notes con gli appunti sulle giocate.

