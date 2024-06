Brindisi, scontro ambulanza-autocarro: gravi medico e infermiere

Brindisi – Sono 5 le persone ferite, tra cui un medico e un infermiere, nell’incidente stradale tra un autocarro e un’ambulanza che si è verificato lungo la provinciale Cisternino-Ceglie Messapica .

I 2 sanitari sono stati trasferiti in codice rosso all’ospedale Perrino di Brindisi. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco. Il tratto interessato dall’incidente è stato interdetto al traffico .

Le indagini per ricostruire l’accaduto sono condotte dalla Polizia Locale. L’ambulanza al momento dell’impatto non trasportava pazienti, ma era diretta a Ceglie Messapica per un intervento d’urgenza

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts