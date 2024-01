Brindisi, Riccardo Costa verso il Crotone

Saranno giorni frenetici in casa Crotone quelli che ci avvicinano alla chiusura della sessione invernale di calciomercato. La società calabrese infatti sta definendo la trattativa per Riccardo Costa del Brindisi. Il classe 2004 aveva ricevuto le attenzioni di diversi club di Serie C. L’accordo potrebbe chiudersi nelle prossime ore.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author