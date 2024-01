Brindisi, nuovo rilancio per Odjer del Foggia

Sempre vivo il calciomercato in casa Brindisi. Come vi avevamo anticipato nelle scorse settimane, il club biancazzurro è da tempo sulle tracce di Moses Odjer del Foggia. La trattativa, dopo una fase di stallo, ha visto un nuovo rilancio da parte della società del presidente Daniele Arigliano. Il centrocampista ghanese, classe 1996, in questa stagione ha collezionato 7 partite con i rossoneri. In carriera vanta oltre 125 partite in serie B e 80 in serie C.

