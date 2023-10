Brindisi Performing Arts, tutto pronto per l’Autumn Edition

Riparte il BPA, Brindisi Performing Arts, festival di arti performative ideato e promosso da AlphaZTL, coreografo Vito Alfarano. E’ tutto pronto infatti per dare il via ad una delle novità dell’edizione 2023, cioè la sezione autunnale del festival itinerante che prevede sei appuntamenti, fra spettacoli di teatro e danza, di grande spessore culturale e adatti ad un pubblico variegato.

Il primo è in programma l’8 ottobre, ore 18:00 e ore 20:30, presso il Teatro Kopò, Brindisi dove sarà di scena “IO MAI NIENTE CON NESSUNO AVEVO FATTO”, di Vucciria Teatro, drammaturgia e regia Joele Anastasi. Lo spettacolo è ambientato in un paesino della Sicilia, fine anni ‘80. Due cugini tentano di combattere il loro destino per sognare, lei di lasciare quell’isola che li culla e li affoga, lui di amare liberamente un uomo. Come in una tragedia antica va espiata la colpa di chi si ribella e il giovane puro è sporcato dallo spettro dell’Hiv. Lui che ‘mai niente con nessuno aveva fatto’ s’infetta d’amore. Io, mai niente con nessuno avevo fatto è la storia di una lotta, per cancellare una solitudine ancestrale. Lo spettacolo contiene scene di nudo.

Il 15 ottobre, ore 18:00, presso il Teatro Don Bosco di Brindisi, si prosegue con il Gala di danza dei giovani coreografi della provincia di Brindisi. Con tre prime nazionali è un’occasione per conoscere quattro giovani coreografi del territorio che stanno esportando la loro arte nel mondo e che condivideranno il palco con giovani coreografi olandesi, ospiti del gala. Ad aprire lo spettacolo le scuole di danza della città di Brindisi. Seguono le performance di Antonella Albanese e Cassandra Bianco, Francesco Biasi, Nicola Simonetti. In programma workshop di danza contemporanea con i Collectief MAMM dalle ore 10:00 alle ore 12:00 per i livelli avanzati delle scuole di danza e danzatori professionisti.

Il 27 ottobre, ore 21:00 SPETTRI – Danza- PRIMA NAZIONALE

29 ottobre, ore18:00 SPETTRI, di AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica

Protagonisti i detenuti della casa circondariale di Brindisi e i danzatori professionisti della compagnia. In collaborazione con la casa circondariale di Brindisi, regia e guida coreografica Vito Alfarano, idea, testi e selezione musicale Marcello Biscosi. Lo spettacolo da voce a personaggi del nostro tempo che si sono distinti per il loro impegno in favore del riconoscimento dei diritti umani e civili. Con il supporto del Garante delle Persone Private della Libertà Personale del Consiglio della Regione Puglia e Agenzia Nazionale Indire Erasmus+.

Il 28 ottobre h. 18:00-Teatrodanza- nel teatro Don Bosco sarà di scena TRACCE, di Koreoproject. In scena i detenuti della casa circondariale di Lecce Borgo San Nicola che hanno seguito tre laboratori artistici tematici: danza, musica e scultura. Il termine “traccia” denota solitamente un segno, un’orma o una scia; lasciare una traccia di sé è una delle massime aspirazioni di ogni essere umano.

Ultimo spettacolo in programma il 5 novembre, ore 18:00, nel Teatro Comunale di Torre Santa Susanna che ospiterà SPETTRI di AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica. I detenuti della casa circondariale di Brindisi e i danzatori professionisti della compagnia porteranno “in trasferta” lo spettacolo realizzato in collaborazione con la casa circondariale di Brindisi, regia e guida coreografica Vito Alfarano, idea, testi e selezione musicale Marcello Biscosi. Lo spettacolo è organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale di Torre Santa Susanna, partner del BPA. Con il supporto del Garante delle Persone Private della Libertà Personale del Consiglio della Regione Puglia e Agenzia Nazionale Indire Erasmus+.

Info www.brindisiperformingarts.com e canali FB e Instagram

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp