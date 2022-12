Brindisi: Open Day passaporti, apertura straordinaria uffici

Condividi su...

Per le molteplici richieste di rilascio di passaporto, soprattutto per le vacanze all’estero, Annino Gargano, Questore di Brindisi, ha incrementato le fasce orarie e i giorni dedicati al pubblico, oltre alle aperture straordinarie degli uffici in giorni dedicati, gli “Open Day”.

Il servizio è rivolto sia ai cittadini che hanno già ottenuto l’appuntamento mediante prenotazione attraverso il portale dedicato, sia ai cittadini che, per comprovati motivi di urgenza, abbiano necessità di ottenere il passaporto.

Nel corso degli “Open Day” gli interessati potranno, presentare la documentazione per la richiesta del passaporto, richiedere informazioni sullo stato della loro pratica, ritirare il documento se già definito, rappresentare situazioni emergenziali che, se adeguatamente motivate, verranno definite con ogni consentita urgenza.

Brindisi – Open Day

lunedì 19 dicembre dalle ore 09.00 alle ore 13.00 – dalle ore 14,00 alle ore 17,00

Mesagne – Open Day

lunedì 19 dicembre dalle ore 09.00 alle ore 13.00 – dalle ore 15,00 alle ore 18,00

Ostuni – Open Day

mercoledì 21 dicembre dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – dalle ore 15,00 alle ore 18,00

Per quanto concerne la documentazione necessaria al rilascio del passaporto, si invitano gli interessati a visitare lo spazio dedicato sul sito della Polizia di Stato – www.poliziadistato.it.