Brindisi, morto in moto mentre andava al lavoro: sequestrata la zona

BRINDISI – La Procura di Brindisi ha disposto il sequestro della zona di viale Caduti di via Fani in cui, neppure un mese fa, ha perso la vita il ventenne Mirko Conserva, caduto mortalmente con la moto mentre, all’alba del 15 settembre, andava al lavoro. Nella mattinata di sabato, sotto la sorveglianza dei carabinieri della compagnia di Brindisi che conducono le indagini, la zona attigua al marciapiedi e agli alberi di pino le cui radici sull’asfalto potrebbero aver causato l’incidente, sono stati transennati e sottoposti a sequestro. La procura messapica ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author