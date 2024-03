Brindisi, Losacco: “Vittoria liberatoria, peccato per le porte chiuse”

Al termine del match vinto contro la Virtus Francavilla, l’allenatore del Brindisi Nicola Losacco: “Peccato non aver esultato assieme ad i nostri tifosi, speriamo di farlo entro la fine del campionato. Questa partita non è stata troppo diversa da altre in termini di prestazioni. Oggi in campo avevamo qualche over in più e questo ci ha certamente aiutato. Saio è stato bravo, sul rigore e non solo, anche se quel presunto contatto lo voglio rivedere. È stata una vittoria liberatoria, non è facile lavorare in queste condizioni. I ragazzi mi stanno seguendo, non meritano questa classifica”

