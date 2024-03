Avellino-Picerno 6-1: crollo rossoblù al Partenio-Lombardi. Espulso Allegretto, Patierno-show

Per l’Avellino una pasqua che sa di risurrezione, con un Patierno in grande spolvero (con tre reti ed un assist), per il Picerno assolutamente da dimenticare. E che, oltre a certificare la terza sconfitta consecutiva, sa di bocciatura in chiave playoff. Si spiega cosi il 6-1 maturato al Partenio-Lombardi.

Formazioni: 3-5-2 per gli irpini che oltre alla punta bitontina si affidano in avanti anche a Gori e in mezzo al campo all’ex De Cristofaro. Uomini di Longo col 4-4-2, ma Murano non riesce mai ad incidere. Prima frazione inizialmente equilibrata. Al 19′ occasione rossoblù: punizione di Esposito e palla quindi colpita di testa da Allegretto che termina a lato. Al 33′ è poi Ricciardi che impegna Merelli, sfera allontanata di piedi. L’episodio che di fatto cambia il prosieguo della partita arriva al 41′: fallo di Allegretto su Patierno, per l’arbitro Scatena è rigore e soprattutto espulsione per il difensore, ammonito appena quattro minuti prima. Dal dischetto Merelli intuisce la direzione della sfera, ma il numero 9 biancoverde non perdona. E’ 1-0.

Nella ripresa il raddoppio arriva al 53′, ancora su rigore e ancora con Patierno. In area viene atterrato Gori, dal dischetto l’ex Virtus Francavilla stavolta il portiere lucano lo spiazza. Al 55′ il 3-0 lo firma Gori, l’assistman è ancora Patierno. La palla prima va sul palo e poi gonfia la rete. Al 62′ 4-0 e tripletta di Patierno: gran taglio in area di D’Ausilio e conclusione di primo istinto che beffa la difesa ospite. Picerno che accorcia le distanze al 65′: punizione di Pitarresi, Ghidotti respinge e da posizione ravvicinata Biasiol ribadisce la sfera in rete. Il 5-1 matura al 77′: cross di Ricciardi dalla destra e incornata dal versante opposto di Frascatore sull’angolo più lontano. Il 6-1 finale è di Dall’Oglio all’85’. Merelli respinge il primo tentativo di Russo ma nulla può su quello del 23 campano.

