Brindisi, la polizia locale festeggia San Sebastiano

BRINDISI – Anche quest’anno i rappresentanti delle polizie locali del territorio brindisino si sono ritrovate presso il capoluogo adriatico per festeggiare San Sebastiano nonostante le presenze contingenti ancora a causa della pandemia. Un occasione di bilancio che guarda ovviamente al futuro in particolare sul problema organici anche in virtù di un ruolo sempre più operativo di queste realtà territoriali. Una occasione anche per formalizzare e presentare il comitato di coordinamento delle polizie locali della provincia di Brindisi.