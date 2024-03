Brindisi: incidente sul lavoro. Operaio cade dal tetto e muore

Incidente sul lavoro nel pomeriggio di venerdì 1 marzo, nella zona industriale di Brindisi. Si tratta di un 40enne, G.P., operaio presso una ditta. Da quanto ricostruito fino a questo momento l’uomo sarebbe precipitato dal tetto di un edificio mentre stava eseguendo alcuni lavori. L’operaio sarebbe caduto da un’altezza di oltre 10 metri. La tragedia si è consumata attorno alle 14.30. Sul posto è stata inviata un’ambulanza del 118 ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L’area è stata posta sotto sequestro, così come la salma che è stata portata presso la camera mortuaria del cimitero di Brindisi. Sul posto si è recata una pattuglia della Sezione volanti della questura di Brindisi, la Squadra mobile e personale dello Spesal per ricostruzione l’accaduto.

Cristina Cavallo