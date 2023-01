BRINDISI – Nella mattinata odierna, il Prefetto Michela La Iacona ha incontrato, presso i rispettivi uffici, l’Arcivescovo di Brindisi monsignor Domenico Caliandro, il Presidente facente funzioni del Tribunale Valerio Fracassi e il Procuratore della Repubblica Antonio De Donno.

Lo rende noto la Prefettura di Brindisi.

Nell’incontro con Monsignor Caliandro, prossimo ormai a lasciare la diocesi brindisina, il Prefetto, nell’evidenziare il rapporto quanto mai imprescindibile e necessario tra comunità ecclesiastica e civile, ha espresso apprezzamento per l’impegno pastorale profuso in questo territorio per le esigenze spirituali e materiali della comunità locale.

Nelle successive visite al Presidente del Tribunale e al Procuratore della Repubblica, in un clima di viva cordialità e nella prospettiva di uno stretto raccordo interistituzionale, sono state affrontate le principali tematiche di comune interesse afferenti la provincia, confermando una sinergia operativa, pur nel rispetto della differenza di funzioni.

