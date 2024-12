Brindisi, i nuovi acquisti Rajkovic, Scoppa e Futsar: ‘Qui per vincere la sfida’

Alla vigilia della gara di Nardò, in sala stampa hanno parlato tre dei nuovi acquisti del Brindisi: Marco Rajkovic, Federico Scoppa e Ivan Futsar:

Rajkovic: “Contro la Nocerina era un gara troppo importante, abbiamo fatto un miracolo a portare i 3 punti a casa. Alla lunga sarà una vittoria importante in chiave salvezza. Domani sarà una partita importante. Per me da attaccante è importante segnare, se io non segno non aiuto la squadra a vincere. Non penso solo al mio gol, ma più segno più possibilità abbiamo di vincere.

Scoppa: “A tutti noi calciatori piacciono le sfide, ma poi al di là della situazione Brindisi è una piazza importantissima. Speriamo di raggiungere l’obbiettivo, bisognerà lavorare. È sempre bello giocare con il pubblico, sia in casa che in trasferta. Per i nostri tifosi sarà un derby importante, siamo contenti che ci sosterranno in trasferta. Mi piace giocare la palla, sono abbastanza grande ma darò il massimo. In questo momenti però bisogna adattarsi e mettere da parte le cose che ci piace fare in campo. Tutte le squadre hanno pregi e difetti. In ogni categoria bisogna lavorare per andare bene. Possiamo migliorare. Sto bene fisicamente”

Futsar: “Domenica è stata una vittoria importantissima, bisogna continuare così. Domani contro il Nardò sarà difficile, ma è normale: in questo campionato tutte le partite sono difficili. Speriamo bene. Il mister ci tiene sul pezzo”

