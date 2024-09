Brindisi, i lavori per il Centro Autismo sono fermi

I lavori per il centro per l’autismo annunciato a più riprese da diverse amministrazioni comunali a Brindisi sono nuovamente fermi. I genitori dei ragazzi temono di perdere il progetto e attendono risposte dalle istituzioni. Eppure sul cartello del cantiere è indicata come data di consegna ‘Novembre 2024’.

