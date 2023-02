BRINDISI – Il rogo sarebbe partito dalla sala macchine della nave, ormeggiata sulla banchina di Sant’Apollinare per effettuare alcuni interventi di manutenzione. Ci sono volute due squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Brindisi in collaborazione con i colleghi del distaccamento porto per spegnere le fiamme sviluppatesi a bordo della Starlines. L’incendio è stato domato in circa mezz’ora. Al netto di eventuali danni alle apparecchiature, non ci sono stati feriti.

