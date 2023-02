Carabinieri in azione nel foggiano, tre arresti

Alta l’attenzione delle forze dell’ordine nell’area ofantina per contrastare fenomeni come lo spaccio di sostanze stupefacenti e i furti di auto.

I Carabinieri di Trinitapoli hanno arrestato un ventenne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, mentre quelli di San Ferdinando di Puglia, in collaborazione con il NOR di Barletta, dopo un inseguimento iniziato a Giovinazzo e terminato nelle campagne di Stornara, hanno tratto in arresto un marocchino che viaggiava a bordo di un furgone, risultato poi rubato, che trasportava oltre 60 pannelli fotovoltaici.

I Carabinieri di Margherita di Savoia, al termine di un’articolata indagine, hanno posto agli arresti domiciliari un 40enne cerignolano per furto, rapina ed estorsione nei confronti di una farmacia e di uno stabilimento balneare.

