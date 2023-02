La Polizia locale di Copertino ha posto sotto sequestro l’area che ospita il circo Amedeo Orfei per la presunta mancata autorizzazione rilasciata dall’ufficio Suap del Comune. Episodio analogo si verificò a Surbo, pochi giorni dopo il triste episodio in cui rimase vittima un domatore di tigri, Ivan Orfei, ggredito da uno degli animali presenti in gabbia con lui.

Condividi su...



Linkedin

email