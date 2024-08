Brindisi: Fedez ricoverato d’urgenza al Perrino

Fedez è stato ricoverato d’urgenzaall’ospedale di Brindisi a seguito di un malore avuto sul volo privato che lo stava portando in Puglia, dove avrebbe dovuto partecipare a un evento alla discoteca Praja di Gallipoli. A dare la notizia è stato il suo staff, che ha pubblicato una nota sul suo profilo Instagram.

“Purtroppo – si legge nella nota – durante il volo verso Gallipoli Federico non è stato bene, è stato soccorso da un’ambulanza in aeroporto e al momento è ancora in attesa dei risultati.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Cristina Cavallo Sono nata a Rimini, trasferita in Puglia a soli 4 anni. Mi sono innamorata della regione e della mia città, Ostuni. Venti anni fa mi sono trasferita a Brindisi dopo una lunga esperienza come giornalista pubblicista presso la redazione di TeleRadioCittàBianca. L’esperienza giornalistica è proseguita con collaborazioni presso altre tv e testate giornalistiche. Da aprile 2016, quindi, sin dagli albori, faccio parte del Gruppo editoriale Distante e ricopro il ruolo di responsabile della redazione sportiva di AntennaSud85. Inoltre, sono il direttore di TuttoCalcioPuglia.com, sito dello stesso Gruppo. See author's posts