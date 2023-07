Brindisi, è fatta per Francesco Golfo e Niccolò Monti

Doppio colpo in arrivo per il Brindisi: il club biancazzurro avrebbe chiuso l’accordo con Francesco Golfo. L’esterno offensivo ex Picerno, Trapani, Juve Stabia Catania e Potenza vanta 300 presenze e 65 gol in carriera. In chiusura anche Niccolò Monti, terzino sinistro classe 2001 ex Picerno e Casertana.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp