Bari, in ritiro arriva il giovane Scafetta

Nuovo arrivo nel ritiro del Bari: si tratta del giovane Francesco Scafetta, esterno d’attacco classe 2002 che nell’ultima stagione ha giocato nella Vibonese in Serie D. Il calciatore, che era attenzionato da diversi club italiani ha raggiunto oggi il ritiro di Roccaraso. Per lui sarebbe pronto un contratto biennale anche se l’intenzione del ds Ciro Polito sarebbe di girarlo in prestito in Serie C per consentirgli di completare il percorso di crescita.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp