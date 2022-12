Brindisi: Denuncia e filma baby gang, gli distruggono auto e moto: “Non mi arrendo”

Condividi su...

Angelo è un cittadino che da anni si batte per la legalità. Ha denunciato più volte le scorribande di giovanissime bande di vandali che quasi ogni sera prendono di mira questa zona del quartiere commenda di Brindisi danneggiando tutto quello che gli capita sotto tiro. Denunce che gli sono costate un’auto e una moto, presumibilmente distrutte da chi sta provando a tappargli la bocca.

Nei giorni scorsi vi avevamo mostrato come era stato ridotto il Parco Di Giulio, adiacente a questa strada. Uno dei luoghi più belli della città da anni in preda a baby criminali. E allora ci chiediamo ancora una volta: possibile che non si riesca a fare nulla?