“Brindisi e Casarano sono due squadre forti, quindi mi aspetto una partita combattuta. Quella di Costantino è una compagine attrezzata per la vittoria finale del campionato, formata da alcuni elementi di categoria superiore. Ce la giocheremo serenamente, con la consapevolezza che il Brindisi è altrettanto competitivo. Per una gara di cartello ci aspettiamo una cornice di pubblico importante, anche perché, lo ripeto ancora una volta, il calore dei tifosi per noi è fondamentale”. Sono le dichiarazioni di Ciro Danucci, allenatore del Brindisi, alla vigilia della sfida del “Fanuzzi” con il Casarano. (Foto Brindisi FC)