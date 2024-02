BRINDISI – Avrebbe aggredito due carabinieri che erano intervenuti per calmarlo dopo alcune segnalazioni giunte al centralino dell’Arma. Sono in corso accertamenti su un uomo di nazionalità straniera che, questa mattina, ha dato in escandescenze nel parcheggio del centro commerciale “Le Colonne” di Brindisi. È accaduto intorno alle 13: due carabinieri sono rimasti feriti e soccorsi dagli operatori sanitari del 118. Sul posto, anche i poliziotti della Sezione Volanti.

