BRINDISI – Un Info Day presso la Camera di Commercio di Brindisi per promuovere i bandi, con fondi da lungo tempo messi a disposizione ma non usufruiti e spiegare le caratteristiche di queste opportunità rimodulate dalla regione Puglia sulle necessità economiche in questo difficile momento di crisi. A introdurre i lavori il Commissario Straordinario della Camera di Commercio, Antonio D’Amore con la presenza dell’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts