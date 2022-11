BRINDISI – Parte una campagna di marketing internazionale di Airbnb su Brindisi e la sua provincia come destinazione per lo smart working presentata presso palazzo nervegna dal sindaco Riccardo Rossi, dall’assessore al Turismo Emma Taveri, oltre all’assessore Regionale al Turismo Gianfranco Lopane ed il presidente della Provincia di Brindisi Toni Matarrelli. Una opportunità per il territorio pugliese e brindisino che sfrutta le sue opportunità di collegamento internazionale.

Davide Cucinelli

