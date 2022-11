FRANCAVILLA FONTANA – Pestato nei pressi della sua abitazione da un gruppetto di ragazzi per futili motivi. È accaduto nella serata di mercoledì nei pressi di piazza Verdi dove un 35enne del posto, rientrando a casa, è stato raggiunto dal gruppetto di quattro o cinque persone, quindi circondato e poi colpito più volte con calci e pugni. A soccorrere il poveretto, i famigliari in casa che, sentendo i lamenti, sono subito intervenuti, mentre il branco, pare di giovanissimi, è fuggito via.

L’episodio è stato denunciato ai carabinieri della compagnia al comando del capitano Alessandro Genovese, ora sulle tracce dei responsabili. Si tratterebbe di ragazzi che, pare rimproverati dal 35enne nei pressi di un campo di calcio in un centro della provincia brindisina, si sarebbero poi voluti vendicare con un gesto di incredibile violenza una volta rientrati a Francavilla Fontana.

Calci in testa e al torace, pugni in faccia, schiaffi. Una sorta di agguato che, in attesa delle indagini, ha avuto delle conseguenze certe, messe nero su bianco dal referto del Pronto Soccorso presso cui la vittima si era rivolto. Graffi, contusioni, lividi per una prognosi di almeno 15 giorni, in attesa di ulteriori esami.

Condividi su...

Linkedin email