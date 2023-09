Brindisi: che colpo, Cristian Galano ha firmato

Cristian Galano e il Brindisi si sono detti “sì”. Adesso è ufficiale: l’attaccante classe 1991 è un nuovo calciatore biancazzurro dopo aver vestito, in carriera, le maglie di Bari, Vicenza, Foggia, Gubbio e Pescara. Vanta oltre 300 presenze in Serie B, ha vinto un campionato cadetto e due campionati di Serie C collezionando sin qui 94 reti in 455 presenze. Galano si è legato al club biancazzurro fino al 30 giugno 2024.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp