Monopoli, Tomei: “A Potenza per riprenderci ciò che abbiamo lasciato”

Francesco Tomei, tecnico del Monopoli, presenta in conferenza stampa la trasferta di Potenza. Queste le sue dichiarazioni:

INFERMERIA VUOTA – “Sono rientrati tutti, lo stesso Angileri si è allenato regolarmente in gruppo. Anche per questa gara siamo al completo. Chi è più indietro, come Santaniello, come De Paoli o come Spalluto, sta riacquisendo una buona condizione”.

SPIRITO – “Siamo giustamente amareggiati. Lo spirito che ci deve animare in questa partita è quello di rivalsa, dobbiamo riprenderci quello che abbiamo lasciato. I ragazzi li ho visti motivati, abbiamo fatto una buona settimana e siamo pronti per questa trasferta”.

POTENZA – “Il Potenza è un’ottima squadra, ha dei giocatori validi per la categoria e altri di categoria superiore. E’ una squadra solida e organizzata, mi ha fatto una buona impressione. Sicuramente sarà una partita dura, la città di Potenza è passionale e attaccata alla squadra. Servirà il piglio giusto”.

