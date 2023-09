Taranto: risoluzione con Guida e Infantino

Michele Guida e Saveriano Infantino non sono più calciatori del Taranto. Nella serata di venerdì 15 settembre, subito dopo l’amichevole con lo Statte, entrambi hanno trovato l’accordo per la risoluzione del contratto. Terminata l’avventura rossoblu, per loro si aprono le porte della Serie D, del Girone H in particolare. Michele Guida è a un passo dalla Nocerina, mentre Infantino potrebbe cedere alla corte del Barletta, che è alla ricerca di un attaccante.

Il comunicato del Taranto – La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con i calciatori Michele Guida e Saveriano Infantino. Il club desidera ringraziare Michele e Saveriano per il lavoro svolto e la professionalità dimostrata con la maglia rossoblù e augura loro le migliori fortune per il proseguo della propria carriera professionale.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp