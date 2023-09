Taranto: 12 reti allo Statte in amichevole

Il Taranto supera in amichevole lo Statte, che per l’occasione festeggiava il ripescaggio in Prima Categoria dopo 22 anni. È finita 12-0 per i rossoblu, a segno con Samele (3), Enrici, Kanoute e Kondaj nella prima frazione, Fabbro (3), Orlando (2) e Bifulco nella ripresa. Lunedì il Taranto non scenderà in campo dal momento che la sfida con il Messina è stata rinviata a data da destinarsi per l’indisponibilità dello stadio Iacovone. I rossoblu torneranno a giocare in campionato alle 18.30 di giovedì 21 settembre, quando saranno di scena al Vigorito di Benevento.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp