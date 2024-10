Brindisi, Bruno Conti nuovo rinforzo per il centrocampo

Bruno Conti, centrocampista classe 2002, è un nuovo giocatore del Brindisi FC. Figlio di Daniele Conti, storica bandiera del Cagliari, e nipote del grande Bruno Conti, fuoriclasse della Roma e campione del mondo nel 1982, Bruno è un mancino proprio come il celebre nonno. Ha collezionato tre presenze con la Nazionale Under 16.

Cresciuto nelle giovanili del Cagliari, Conti ha accumulato 59 presenze e segnato cinque reti con la Primavera, giocando come regista davanti alla difesa e contribuendo alla semifinale scudetto del campionato 2021-22. Nel 2022, il Verona lo ha acquistato e ceduto in prestito al Mantova in Serie C (girone A). Nella scorsa stagione ha militato sempre in Serie C (girone C) con il Monterosi Tuscia.

Il nuovo tesserato è già a disposizione del mister Nicola Ragno.

