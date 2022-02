BRINDISI – Una sfida da 5 milioni di euro per la ripartenza il mondo agroalimentare e tustico lanciata dalla Camera di Commercio al territorio brindisino con la partnership con la Provincia. Un Patto Territoriale con le associazioni di categoria e le istituzioni locali come strumento operativo per il prossimo futuro grazie alla collaborazione con l’amministrazione provinciale. Il lavoro rivolto alle amministrazioni comunali punta alla presentazione di un progetto pilota da candidare al bando del Ministero dello Sviluppo Economico. La somma richiesta dalla Camera di Commercio ammonta ad un massimo di 5 milioni di euro e tende a finanziare progetti in tutti i Comuni della provincia