BRINDISI – Promuovere un confronto nel territorio per far ripartire l’economia brindisina. Ad intervenire l’onorevole Mauro D’Attis dopo il grido di allarme partiti dai lavoratori del territorio comunicando il coinvolgimento del viceministro con delega allo Sviluppo Economico, Pichetto Fratin, che sarà presto a Brindisi per incontrare le associazioni di categoria e i rappresentanti sindacali. Poi l’annuncio di un emendamento per cercare una proroga per i lavori Dcm sx GSE.