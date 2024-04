Tommaso Gioia, una giornata dedicata alla radiologia

Tommaso Gioia, consigliere per la sanità della Regione Puglia, ha dedicata la giornata di mercoledì 24 aprile alla radiologia, visitando varie strutture del brindisino per verificare i progressi e le innovazioni nel settore.

Durante la sua visita al PTA di Ceglie Messapica, Gioia ha constatato che i lavori per l’adeguamento dei locali della radiologia sono in fase avanzata e potrebbero essere completati entro la metà del mese di maggio. Una volta terminati i lavori, sarà installata immediatamente la nuova apparecchiatura radiologica telecomandata.

Successivamente, Tommaso Gioia si è recato all’ospedale Perrino di Brindisi per partecipare all’inaugurazione della nuovissima Tac “Revolution Ascend”. Questa innovativa macchina utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare i protocolli e posizionare i pazienti in modo automatico, offrendo un’esperienza più confortevole anche per i pazienti di corporatura robusta o traumatizzati. Durante l’evento, Gioia ha sottolineato l’importanza di queste nuove acquisizioni, rese possibili grazie ai fondi del Pnrr, nel modernizzare il sistema sanitario regionale e individuare le malattie in modo più preciso e tempestivo.

All’inaugurazione della nuovissima Tac “Revolution Ascend” erano presenti importanti figure del settore e rappresentanti istituzionali, testimoniando l’attenzione e l’impegno dedicati alla salute dei cittadini.

Prossimamente, saranno introdotte altre tre apparecchiature diagnostiche, confermando l’impegno costante nel migliorare l’offerta sanitaria regionale e garantire sempre il miglior servizio ai pazienti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author