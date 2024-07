Brindisi: Assalto portavalori, prende corpo l’ipotesi di una banda proveniente da fuori

Le forze dell’ordine stanno scandagliando gli ambienti di pregiudicati specialisti in assalti ai portavalori. Proseguono senza sosta le indagini sul clamoroso furto avvenuto giovedi scorso sulla strada Brindisi – Lecce. Tutte le auto utilizzate per l’assalto erano state rubate diverse settimane prima in provincia di Bari.

