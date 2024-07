RDS Summer Festival a Barletta, disagi e malori all’ingresso

BARLETTA – Diverse ore in condizioni precarie, da viale Cafiero a piazza Marina, per migliaia di spettatori attesi per la prima tappa dell’RDS Summer Festival a Barletta. Il day-one dell’evento musicale, che replicherà il suo show sabato sera presso il fossato del Castello, ha dovuto fare i conti con disagi, malori e lunghe code che hanno messo a rischio l’incolumità di numerosi cittadini e turisti.

Enorme la calca che si è creata all’esterno dei cancelli. Il festival, seppur gratuito, prevedeva l’accesso all’area tramite un QR code da ottenere sui canali ufficiali dell’evento, previa registrazione al portale e alla tappa. In tanti, però, pur non riuscendo a ricevere il codice elettronico per l’alta affluenza, si sono recati sul posto per tentare ugualmente di accedere.

Inequivocabili le immagini che hanno caratterizzato l’esterno del fossato, con l’ingresso garantito dalle 20 alle 21:30 ma con tanta gente già in coda dal pomeriggio. La calca è andata via via aumentando, causando diversi malori e conseguenti interventi del 118 con tutte le difficoltà del caso.

La situazione si è normalizzata soltanto dopo le 22, in ritardo rispetto alla tabella di marcia prevista e fortunatamente senza gravi conseguenze per gli spettatori. L’amministrazione comunale di Barletta, che ha affidato l’intera gestione all’organizzatore dell’evento, non si è ancora espressa sulla vicenda, attendendo con ogni probabilità anche lo svolgimento della seconda data. L’opposizione di centrosinistra, invece, con il commento della consigliera del PD Rosa Cascella, ha chiesto maggior attenzione per la sicurezza dei cittadini in occasione della tappa del sabato sera, durante la quale sono ancora attesi migliaia di spettatori.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author