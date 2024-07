Questura BAT: Ilarione e Ilaria, un matrimonio straordinario

Ilarione, poliziotto ventottenne originario di Trani, nonché, recente acquisto della Questura Bat, ha trovato l’amore della sua vita in Ilaria, una trentenne di Canosa di Puglia, coraggiosa e determinata, malata sin da piccola di SMA 2.

“Fin dal nostro primo incontro, ci siamo legati indissolubilmente e, può sembrare paradossale, ma la disabilità di Ilaria è stata sempre un elemento che mi ha fatto pensare a quanto la vita, con le sue mille sfaccettature, abbia potuto regalarmi una persona come mia moglie, capace di comprendermi e di avere, come me, una visione priva di etichette, più comprensione verso sé stessi ed empatia verso il prossimo” le parole dello sposo.

La cerimonia, officiata in una splendida chiesa storica della città della pietra, è stata una toccante manifestazione di gioia e amore.