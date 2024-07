Brindisi, assalto a portavalori: appello Mondialpol a premier Meloni

“Ancora un assalto da far west sulle strade pugliesi, dopo l’attacco di stampo terroristico avvenuto alla nostra sede di Sassari meno di una settimana fa. Ci troviamo davanti a un’emergenza sicurezza su tutto il territorio nazionale che ci costringe a ridurre a quanto strettamente necessario la nostra attività di protezione e trasporto valori fino a quando lo Stato non darà segnale di voler occuparsi di questa gravissima situazione di banditismo diffuso in qualsiasi parte d’Italia”. Lo scrive, in una nota, Fabio Mura, presidente vedetta 2 Mondialpol Spa. “Solo pochi mesi fa abbiamo visto assalti sull’autostrada Milano-Torino come sulle strade sarde che solo per miracolo non hanno comportato morti. Non sono solo le nostre persone a essere in pericolo, è la cittadinanza tutta – aggiunge – Ci rivolgiamo pertanto alla sensibilità del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni perché intervenga in maniera decisa a garanzia della sicurezza del territorio nazionale”.

